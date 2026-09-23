De Laurentiis: “Ho vinto senza mai imbrogliare, per me è fondamentale”

23/09/2026 | 18:09:55

Durante un evento a Roma, Aurelio De Laurentiis ha ripercorso anche i tempi in cui acquistò il Napoli: “Mi ci buttai a capofitto e dopo aver vinto due scudetti e cinque coppe in 22 anni, avendo riportato entusiasmo ed essendo la squadra che da più anni consecutivamente è in Europa…bravissimi tutti, ho vissuto anche Calciopoli e ho avuto successo senza mai imbrogliare, ed è fondamentale per me. L’Italia cosa deve fare per tornare al Mondiale e risolvere i suoi problemi? Noi soffriamo, per quanto riguarda il settore calcistico, perchè non c’è mai una rivoluzione copernicana. Non è uno che si ferma come nel basket americano, hanno discusso e guardacaso sono diventati 30 team uno più ricco dell’altro, da 3 miliardi di dollari a 11 miliardi di dollari”.

Foto: Twitter Napoli