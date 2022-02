De Laurentiis: “Ho sempre detto che abbiamo un grande allenatore. Non parlo di scudetto”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parlato ai microfoni di Canale 21 tv campana, dopo la vittoria in casa del Venezia: “Non parliamo di Scudetto. Siamo felici perché abbiamo vinto in un campo molto complicato e quindi sono molto soddisfatto di questo risultato, che ci trova sempre secondi. Siamo stati anche fortunati perché siamo abituati a guardare pure le partite degli altri, voi capite a cosa mi riferisco. Andiamo avanti così, i ragazzi sono molto gasati e questo è molto importante. Ci sono sei giorni fino a sabato per essere concentrati, abbiamo un grande allenatore, l’ho sempre detto, non è una novità”.

Un commento su Insigne?

“È una persona libera e in quanto tale è giusto lui prenda decisioni che lui e soltanto lui ha trovato giuste e corrette per impostare la sua vita futura. La vita è lunga, con un po’ di fortuna e una buona alimentazione, e se uno ha la genetica che funziona, può arrivare anche a 110 anni. Quindi lui ha davanti ancora 80 anni e deve pensarci ed è giusto che sia così. Non deve essere una colpa”.

Foto: Twitter Napoli