Aurelio De Laurentiis a DAZN dopo la cerimonia per Maradona: “Può essere un viatico per ricominciare ogni volta in maniera forte. Quando si scende in campo bisogna farlo col piede giusto, e siccome quello di Maradona non può che essere che il piede giusto, accarezzarlo non può che essere un buon viatico. E poi è anche d’oro quindi ancora meglio”.

FOTO: Twitter Napoli