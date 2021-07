De Laurentiis grave errore: Insigne andava blindato prima

Lorenzo Insigne ha dimostrato in più occasioni di essere la bandiera del Napoli, è reduce da un campionato di grande spessore e anche agli Europei sta confermando la sua crescita esponenziale. Il Napoli ha deciso di trattare l’operazione rinnovo (ricordiamo che ha un contratto in scadenza tra un anno) soltanto alla fine degli impegni azzurri. E sinceramente ci sembra una grave omissione, sarebbe il caso di dire un grave errore, da parte di Aurelio De Laurentiis che si è trincerato dietro in pilatesco “sarà quel che sarà”. Come se fosse la stessa cosa avere Insigne oppure no. Indipendentemente dagli aspetti economici e dagli accordi più o meno complicati, l’omissione Insigne resta – nessuno si offenda – un grave errore strategico.

Foto: Twitter Napoli