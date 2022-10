De Laurentiis gongola: “Squadra stellare per una prestazione cosmica”

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha affidato come al solito a Twitter la gioia per il successo tennistico dei partenopei contro l’Ajax.

Il presidente ha così scritto: “Squadra stellare per una prestazione cosmica. Sono orgoglioso di voi! Forza Napoli Sempre!”.

Squadra stellare per una prestazione cosmica. Sono orgoglioso di voi! Forza Napoli Sempre! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 4, 2022

Foto: twitter Napoli