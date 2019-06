De Laurentiis: “Tanti giocatori da vendere prima di comprare”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato davanti alla stampa in occasione della riunione dell’Eca tenutasi a Malta. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport: “L’estate è lunghissima, siamo l’unico club che non ha subito rivoluzioni interne. Abbiamo Ancelotti, sarà con noi altri due anni, e tanti giocatori da vendere prima di comprare. Abbiamo preso Di Lorenzo che credo possa fare bene. Per quanto riguarda gli attaccanti, ne abbiamo a iosa, prima di comprare dovremo capire chi è in uscita. Abbiamo bisogno di un attaccante e di un terzino sinistro qualora uno dovesse partire. A destra ci siamo sistemati“.

Foto: twitter ufficiale Napoli