De Laurentiis: “Futuro? Nessuna notizia, non siamo pronti”. E sul direttore sportivo…

Intervenuto in conferenza stampa nella cornice di Palazzo Petrucci a Posillipo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha così parlato: “Ringrazio i presidenti della regione Abruzzo e della regione autonoma del Trentino. Oggi parleremo del Trentino e dell’Abruzzo. Poi faremo una bella conferenza stampa che seminerà tutto il futuro che stiamo organizzando. Ma dato che adesso non siamo pronti, e sapendo che siete ghiozzi di notizie che non esistono non vi possiamo dare o entreremmo nel ca**eggio e, lo sapete, io non ca**eggio, oggi come oggi non vi posso dare nessuna notizia. Quella che sta circolando da tempo riguardo al direttore sportivo dovrebbe palesarsi al più presto in modo di agire quanto prima sul mercato in uscita e in entrata”. Ricordiamo che – come vi avevamo anticipato – sarà Giovanni Manna a prendere il ruolo di direttore sportivo del club azzurro.

Foto: Instagram Napoli