De Laurentiis furioso in Lega sui diritti Tv: “Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti!”

Il clima in Lega Serie A si fa sempre più rovente. Il Corriere della Sera ha raccontato il duro sfogo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in seguito alla riunione svoltasi ieri sul tema dei diritti televisivi: “Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti!” avrebbe commentato. Ancora non si è riusciti a stabilire un criterio di distribuzione delle quote dei diritti tv legati al numero degli spettatori, ma per il patron del Napoli la priorità è quella di riportare la gente allo stadio.

Foto: Twitter Napoli