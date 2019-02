De Laurentiis: “In Europa non temiamo nessuno. Sfida al Chelsea? Se Sarri resiste…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Salisburgo? Innanzitutto, il Napoli non ha paura di incontrare nessuno, siamo consolidati in Europa. Ci giochiamo da nove anni, non siamo timidi e abbiamo un grande allenatore come Ancelotti. Saprà guidarci verso una meta sicura, siamo affascinati da una città come Salisburgo. Siamo stati abbastanza fortunati nel sorteggio, potremo godere di una bella città e forse di una gara più agevole di altre. La rosa? Credo che noi abbiamo una rosa molto vasta, Ancelotti sperimenta tutta la squadra. Valuterà i calciatori di livello, lo sono tutti. Ci sono quelli più capaci di interpretare i suoi moduli, altri con minori capacità. Faremo una selezione a fine stagione, vedremo chi ha giocato con maggiore e minore intensità. Faremo le nostre deduzioni e porteremo avanti questo progetto che va sempre a migliorarsi. Sfida in Europa League tra Napoli e Chelsea? Sarebbe divertente, se Sarri resiste… perché no? Resisterà? Gli auguro di sì. Non posso che augurargli di fare bene, ama alla follia questo lavoro. A volte questo gli fa perdere coscienza, va rispettato. Ha dato tanto al Napoli, non sempre si può condividere la sua visione di calcio ma ognuno ha i propri valori e i propri difetti. Altrimenti non saremmo umani”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli