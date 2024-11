De Laurentiis dopo la vittoria sulla Roma: “Valeva la pena tornare da Los Angeles”

Il Napoli si impone per 1-0 sulla Roma grazie alla rete dell’ex di Romelu Lukaku a inizio secondo tempo. Con questo successo la formazione di Antonio Conte vola di nuovo al primo posto in classifica. Presente in tribuna anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che poco fa ha commentato così la vittoria, esprimendo tutta la sua gioia: “Valeva la pena tornare da Los Angeles! Forza Napoli Sempre!”

Foto: Instagram Napoli