De Laurentiis: “Dedichiamo la vittoria a Daniele, una forza nonostante la malattia”

Atonio Conte non è intervenuto nel post-partita di Fiorentina-Napoli con la netta vittoria degli azzurri per 3-0. Il tecnico del Napoli non ha voluto parlare dopo la scomparsa del piccolo Daniele che negli ultimi mesi ha combattuto contro una brutta malattia divenendo una vera e propria mascotte azzurra. Anche Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, ha dedicato la vittoria al bambino con un messaggio pubblicato su X: “Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori”.

Foto: Instagram Napoli