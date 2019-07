De Laurentiis dà il benvenuto a Elmas: la foto della firma

Eljif Elmas, sbarcato in Italia nella mattinata di ieri per sostenere le consuete visite mediche a Villa Stuart, pochi istanti fa ha firmato il contratto che lo lega al Napoli. A dargli il benvenuto ci ha pensato il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis pubblicando una foto sul proprio account ufficiale Twitter. L’ormai ex centrocampista del Fenerbahce presto sarà a disposizione di Carlo Ancelotti.

Foto: De Laurentiis Twitter