De Laurentiis: “Cosa faremo adesso? Calma. Il Napoli sarà sempre competitivo”

24/05/2026 | 21:33:27

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima dell’addio di Conte.

Le sue parole: “Cosa faremo adesso? Calma. Se Conte domani pomeriggio mi confermerà la sua decisione, vedremo la soluzione migliore. Il Napoli sarà sempre competitivo.

Non si parla di chiacchiere. Ricordo cosa ho detto sulla Nazionale, sono stato molto chiaro. Ho detto che tra i candidati fossi il presidente metterei Conte. Si è fatto anche il nome di Guardiola, la FIGC è pronta ad avere un top allenatore? In questo momento non c’è niente. Si fanno troppo facilmente le cose. Ci sono i fondi a prendere Guardiola? Sono il primo a dirlo di prenderlo, ma ci sono i fondi? Tutte le panchine sono occupate, magari mi riposo e vengo a trovare Aurelio a Los Angeles per i Mondiali. Aspettavamo questo momento. Quando mi confermerà che il dato è tratto ci muoveremo e vedremo quale sarà la soluzione migliore per il Napoli. Abbiamo una trentina di giocatori, con pochi innesti saremo competitivi. Ho detto a Giovannino che si è preso una bella gatta da pelare, problema di tutto il calcio italiano. Magari si farà come l’Inghilterra e si uscirà dalla federazioni. Lotito si è inventato il maledetto paracadute per la retrocessione per avere voti. Un campionato a destra e a sinistra della classifica non funziona. Se viene con un gruppo di grande fisicità per spaccare le ossa ai miei giocatori, a me non sta bene. Guardate la Premier, al di là del fatturato i livelli delle squadre sono alti. L’Arsenal ora è diventato primo e altre squadre di piccole città sono arrivate prime perché investono molto”.

Foto: Instagram Napoli