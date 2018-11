De Laurentiis: “Cori anti-Napoli? Nessuno ha le p…e per intervenire. Su Cavani e Ancelotti…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai cronisti dopo il pranzo istituzionale con i dirigenti della Stella Rossa. Il numero uno azzurro si è soffermato anche sui cori discriminatori: “Oggi le cose si potrebbero dover mettere nella giusta direzione, spero molto nel Liverpool a Parigi. Però, considerare la Stella Rossa un’avversaria facile è sbagliato: bisogna essere concentrati e convinti. Cavani? Vi siete messi in testa che Cavani sia al centro del Napoli. Ma il Napoli al suo centro ha solo tre cose: il cuore, il Vesuvio e il sole. Il resto è complementare, chi viene a Napoli trova un grande palcoscenico. Ancelotti? Lui ha dalla sua la grande esperienza. E’ sbagliato non pensare di essere all’altezza di affrontare la Champions: questa è una squadra forte e avviamoci a vedere una bella partita. Io osservo Ancelotti da tempo, lo osservo e lo studio da cinque anni. Il VAR in Europa? Noi veniamo da un grande handicap psicologico come Calciopoli, che ci ha tarato e non poco. Non si deve pensar male, ma a volte dei dubbi ti vengono. Il VAR sia una grande occasione per dare dignità al calcio, agli arbitri, alle società e agli allenatori. Non si può ignorare, né limitare. I regolamenti che ci sono oggi hanno delle falle e bisogna sedersi con serenità attorno a un tavolo per sistemare ciò che non funziona. I cori contro i napoletani? Qui nessuno ha le palle per prendere delle decisioni da subito, questa è la principale problematica. Abbiamo persone senza palle che stanno al di sopra del sistema, persone che si trovano in tanti ambienti. Basta stabilire un regolamento per il quale se succede A si viene sanzionati con B. Con due-tre esempi vedrete che i cori razzisti o di discriminazione territoriale non ci saranno più. Volata scudetto? Noi dobbiamo andare avanti in tutte le competizioni, sempre, comunque e ovunque. Poi ci può essere la partita fortunata, quella sfortunata e quella in cui giochi da Dio”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli