De Laurentiis: “Contrario alle tournée estive. Conte vorrebbe i ritiri senza tifosi”

11/04/2026 | 11:21:49

Parole interessanti, quelle del numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Nel corso di un intervento all’Egyptian Theatre di Hollywood, il presidente dei campani ha svelato una richiesta avanzata da Antonio Conte: “Sapete cosa mi ha detto? Nei prossimi ritiri precampionato, a luglio e agosto, non voglio i tifosi agli allenamenti. In Trentino abbiamo 70.000 persone, napoletani che arrivano da qualsiasi luogo solo per vedere i nuovi e i vecchi giocatori che si allenano. Quando andiamo in Abruzzo, a Castel di Sangro abbiamo 250.000 tifosi napoletani che vengono solo per vedere le amichevoli precampionato. Immaginate quando un allenatore come Conte inizia a dire alla mia gente . Non voglio nessuno durante la prossima preseason’. Non è possibile, i tifosi devono essere rispettati. Loro ci mettono l’amore e vengono a divertirsi, quindi bisogna avere un grande rispetto per loro perché lavoriamo per loro”.

De Laurentiis è inoltre contrario alle tournée internazionali: “Non andiamo ad esempio ad Adelaide, in Australia. Mi hanno chiamato offrendomi due milioni, però ho declinato l’invito. Non si può andare: è necessaria una settimana per arrivarci e una per tornare. In questo modo quando si prepara la nuova stagione? Tutti cercano di investire su se stessi. Tutti devono trovare il proprio ruolo. Questo è un problema perché dobbiamo prepararci in maniera onesta ogni giorno per la nuova stagione”.

Foto: sito Napoli