De Laurentiis: “Conte straordinario. Non mettiamo carne a cuocere: ha 3 anni di contratto. Martedì dal papa”

24/05/2025 | 13:11:17

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato alla radio ufficiale del club campano, CRC, soffermandosi sul futuro di Conte: “State sereni, Conte è un grandissimo allenatore ed un uomo straordinario, che mi meraviglia sempre di più. Questa mattina andrà probabilmente a fare una preghiera per il piccolo Daniele e questo mi ha riempito di gioia. Non mettiamo carne a cuocere: ha un contratto di tre anni. Martedì andremo dal Papa, non ho voluto dirlo prima ai ragazzi”.

Foto: Instagram Napoli