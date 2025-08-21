De Laurentiis: “Conte stakanovista del lavoro come me. Presidente polemico? No, visionario”

21/08/2025 | 11:12:10

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha concesso una intervista al Corriere della Sera.

Queste le sue parole: “Se mi reputo un presidente polemico? Lei dice polemico, io rispondo visionario. A 34 anni mi sentii abbastanza maturo per pronunciare la frase fatidica: adesso si fa come dico io. Ed è andata piuttosto bene”.

Su Conte: “Molti anni fa lo incontrai alle Maldive. Uno stakanovista sul lavoro, come me. È evidente che siamo entrambi innamorati di ciò che facciamo, e questo per me è un aspetto fondamentale”.

Foto: sito Napoli