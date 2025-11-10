De Laurentiis: “Conte sacrifica ogni secondo della sua vita per la sua professione”

De Laurentiis ha speso parole di grande stima per il tecnico Antonio Conte: “Sono orgoglioso di avere al mio fianco un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli” ha scritto su X.

