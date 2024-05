De Laurentiis: “Conte? Non posso dire nulla, i prossimi dieci giorni saranno decisivi”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha così parlato di Antonio Conte, tecnico che – come vi abbiamo anticipato – è il candidato principale per la panchina del club azzurro: “Non posso dire nulla, i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le obiettive e dovute valutazioni, non deve vincere il tifo ma l’equità del ragionamento”.

Foto: Instagram Napoli