De Laurentiis: “Conte ha i meriti dello scudetto. De Bruyne? Operazione nata tre mesi fa”

04/06/2025 | 18:55:50

A margine dell’evento dedicato ai ritiri ha parlato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha così parlato, partendo da Antonio Conte: “La grande capacità di Conte è stata quella di saper fronteggiare le difficoltà, che in una stagione ci possono stare. Merito suo se siamo arrivati così in fondo e abbiamo vinto uno scudetto che forse qualcuno ha sottovalutato. C’è stato un campionato incredibile: il Bologna molto forte, la Lazio, la Roma cambiata con Ranieri, oltre alle solite note. 82 punti non vogliono dir nulla, una volta noi siamo arrivati a 91 senza vincere“.

Su De Bruyne: “L’operazione è nata tre mesi fa ma non è la più importante mai fatta. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, ma con una certa età. Sappiamo perfettamente che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso. Nessuno si aspettava la conferma di Conte in modo così veloce, quindi state tranquilli…”.

Foto: Instagram Napoli