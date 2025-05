De Laurentiis: “Conte è una garanzia, lo asseconderò in tutto”

30/05/2025 | 00:15:23

Dopo l’annuncio della permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha così parlato ai media presenti al termine della cena: “Ci aspetta una stagione importante. Una Coppa Italia da protagonisti, una Champions nuova per noi, una Supercoppa. Uno scudetto da difendere. Conte è una garanzia, lo asseconderò in tutto ciò che vorrà fare per aumentare la forza del Napoli e per i migliori risultati“.

Foto: Instagram Napoli