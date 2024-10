De Laurentiis: “Conte è un leader. Passata stagione? Incidente di percorso, nessuno ha la bacchetta magica”

Intervenuto a margine dell’evento Eroici, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di Antonio Conte: “È un leader del calcio, lo abbiamo preso e siamo contentissimi che lui possa dare una mano al Napoli. Mi piace molto la capacità camaleontica che l’allenatore sa dare alla squadra a seconda di chi si trova davanti o dello svolgimento della partita. Questo dimostra che Conte è un grande allenatore”.

Sulla passata stagione ha poi aggiunto: “Abbiamo avuto il merito per 14 anni di essere l’unica squadra italiana sempre in Europa, non è che tutte le ciambelle nascono con il buco. Ci può essere un momento di pausa, un incidente di percorso, nessuno ha la bacchetta magica”.

Foto: Instagram Napoli