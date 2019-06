De Laurentiis conferma: “James Rodriguez è un desiderio di Ancelotti, lo stiamo trattando”

Dopo quanto da noi raccontato nei giorni scorsi, ecco ora la conferma del patron del Napoli, Aurelio de Laurentiis, che ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito di un obiettivo di mercato dei partenopei: “James Rodriguez? Noi abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di sistemare i due terzini e un attaccante. James risponde ad un desiderio di Ancelotti. Non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco, ma non si possono di certo mettere in dubbio le sue qualità. Il nostro mister sa perfettamente quanto può essergli utile e io ho detto: anche se costosissimo, continuiamo a trattarlo”.

