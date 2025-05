De Laurentiis conferma: “De Bruyne? Vogliamo prenderlo, ma le cose si fanno in due”

25/05/2025 | 11:26:56

De Laurentiis ha parlato delle possibili mosse di mercato del Napoli, confermando l’interesse per De Bruyne, queste le sue parole riportate da Il Mattino: “Se volessi essere stabilmente competitivo con le grandi società calcistiche del Nord, bisognerebbe potere aspirare ai loro fatturati. Per motivi evidenti noi non siamo mai arrivati a quelle cifre nel nostro percorso europeo”. Come anticipato da una nostra esclusiva del 7 maggio, il Napoli sta spingendo per il belga: “De Bruyne? La nostra intenzione è prenderlo ma bisogna essere in due”.

Foto: Instagram Manchester City