De Laurentiis: “Complimenti a Fabian Ruiz, miglior giocatore degli Europei Under 21”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è congratulato su Twitter con il centrocampista azzurro Fabian Ruiz per la conquista dell’Europeo Under 21 con la Spagna. Fabian, autore del gol del momentaneo 1-0, è stato eletto anche miglior giocatore della competizione. “Complimenti a Fabian, miglior giocatore degli Europei under 21, e alla nazionale spagnola”, ha scritto De Laurentiis.

Complimenti a Fabian, miglior giocatore degli europei under 21, e alla nazionale spagnola #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 30, 2019

Foto: Twitter SquawkaNews