De Laurentiis: “Champions alla Juve? Ma che c…o deve vincere! Via dallo stadio chi…”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo arrivo in città. Ecco le sue parole ai microfoni di calcionapoli24: “Champions alla Juventus? Ma che c…o deve vincere! La mia delusione è che la Juve fa 5 milioni e mezzo di incassi con 39mila posti, noi 2,5 milioni con 55 mila posti. Quest’anno metterò dei prezzi talmente alti per avere lo stadio vuoto. Bisogna levare gli stronzi dallo stadio, perché con gli stronzi da stadio non si vince un trofeo”, ha chiuso De Laurentiis.

Foto: Twitter ufficiale Napoli