De Laurentiis: “Centro sportivo? Voglio farne uno con 12 campi su 30 ettari. Sulla Superlega…”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha poi toccato altri temi nella conferenza stampa indetta questa mattina presso il Konami Training Center di Castel Volturno: “Mi ritengo libero e credo di essere ricco, non solo economicamente, anche di finanziare con i miei soldi il nuovo centro sportivo che avrà 12 cambi su 30 ettari e che faremo nei prossimi 24 mesi.”

Un passaggio poi sulla tanto discussa Superlega: “La Superlega è un fatto scatenante, che io ho sempre detto che è sbagliata, ma quando ho incontrato Florentino Perez quando ero in clinica a dimagrire ad Alicante, glielo dissi che era il fattore scatenante, primario in una scrittura di un film, perchè non si può andare avanti restando lì e l’Italia conta e vota come San Marino, si ragione come monopolio ed è anti-democratico. Perez ora ha avuto la soluzione dalla corte europea che ha aperto ad altre competizioni e si sta studiando una competizione da 5miliardi di entrate per arrivare a 100, ovvero la rivoluzione ed in un’altra sede vi spiegherò.”

Foto: Twitter Aurelio De Laurentiis