De Laurentiis: “Cedere i big? C’è sempre la proposta indecente. Ma nessuno si muove se diciamo di no”

Luciano Spalletti riceverà il Premio Bearzot, riconoscimento per il miglior allenatore istituito dall’unione sportiva Acli in collaborazione con la Figc. Prima del tecnico, ha preso la parola il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha così parlato sulla possibilità che qualche big andrà via a fine stagione, De Laurentiis ha risposto così: “C’è sempre la proposta indecente…i numeri li fanno gli altri. Noi aspettiamo. Sono dei ragazzi straordinari. I miei contratti sono unici, vengono dal cinema, quindi nessuno si muove se noi diciamo di no. Vedremo”.

Foto: Twitter Napoli