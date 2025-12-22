De Laurentiis: “Avevate dubbi su Conte? Ai tifosi dico che ci divertiremo ancora. Mi spiace per Saputo”

22/12/2025 | 22:32:18

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa Italiana.

Queste le sue parole: “Avevate qualche dubbio su Conte? Abbiamo perso 2-0 a Bologna, qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che questa è una competizione diversa. Mi dispiace per Saputo, li aspettiamo comunque a Napoli per il gioco della verità”.

Cosa si sente di dire ai tifosi? “Ai tifosi del Napoli posso soltanto dire che la scorsa stagione avevamo solo campionato e Coppa Italia ma abbiamo avuto tanti infortuni e siamo sempre stati sul filo di seta. Quest’anno è successa la stesa cosa, ma avevamo più giocatori e nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna di far giocare i nuovi. Bisogna sempre stare calmi, perché l’agguato è dietro l’angolo: bisogna stare guardinghi e non distrarsi mai. Stasera ci siamo divertiti, è dall’epoca di Maradona che non si vincevano due trofei nello stesso anno. Ci divertiremo ancora”. Napoli già fortissimo? “Noi crediamo che la squadra fosse forte anche tre o due anni fa, c’è sempre un ricambio importante dove gli allenatori devono trovare la sintesi per operare al meglio. Conte è un maestro e non ha avuto bisogno di tanto tempo. Nella mia vita credo di aver sbagliato molto poco, sia con i registi che con gli attori ma anche con gli allenatori. A me viene rimproverato da qualche giornalista irriverente di aver sbagliato quando siamo arrivati al decimo posto ma prima o poi racconterà cosa è successo”.

Foto: X Napoli