De Laurentiis: “Auguro a Conte di continuare a ottenere successi. Merita rispetto”

26/05/2025 | 23:00:39

Durante la cena Scudetto in casa Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha così parlato di Antonio Conte: “Mi auguro che anche Conte nella sua vita professionale continui sempre a mietere successi, merita rispetto, merita il successo perché è un uomo che vive con impegno la quotidianità”.

Poi ha proseguito: “Ha preso una squadra che era sul baratro, l’abbiamo rafforzata insieme. Poi è partito e anche se a un certo punto si è trovato privato di una stella come Kvaratskhelia, è riuscito attraversare tanti incidenti, tanti infortuni e a fare di necessità virtù, utilizzando non uno ma quattro cinque moduli diversi. Dimostrando al mondo intero che i moduli non servono a nulla ma serve soltanto un grande uomo di calcio. Lui ci ha portato fino in fondo, ci ha fatto vincere in tre anni il secondo scudetto”.