De Laurentiis: “Ancelotti? Noi napoletani siamo strani, più bravi a fare critica che autocritica. E’ un vincente”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel pomeriggio ha fatto visita all’ITIS a Caserta, dove ha parlato alla stampa presente, anche in merito a Carlo Ancelotti e alle sue imprese nel Real Madrid.

Queste le sue parole: “Ancelotti? È un pezzo di Napoli. Noi napoletani siamo strani, più bravi a fare critica che autocritica. Ancelotti vince e lo sa fare bene, da allenatore di squadre di top player. Il PSG, nonostante i corposi investimenti fatti, non vince in Europa, i soldi non sono tutto, non c’è una relazione automatica tra spendere e vincere. Guardate il Chelsea che è stato valutato 6,5 miliardi di euro pur non avendo vinto molti scudetti”.

Foto: Twitter Napoli