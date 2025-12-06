De Laurentiis, altra stoccata allo stadio Maradona: “Non siamo in Africa, non c’è neanche l’antibagno. Come vogliamo competere?”

06/12/2025 | 21:25:07

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine di un evento, soffermandosi sullo stadio Maradona, non mancando di lanciare stoccate all’impianto di Fuorigrotta.

Queste le sue parole: “Bisogna ripensarlo da zero. Non si può ristrutturare mantenendo tutto com’è. Servono architetti di livello mondiale e un progetto moderno e funzionale”.

Il patron ha citato l’esempio di Londra, dove l’abbattimento e la ricostruzione degli impianti è stato considerato un passaggio obbligato: “A Londra hanno demolito e ricostruito. Qui si discute perfino se abbattere il Maradona. Ci servono parcheggi, servizi, spazi moderni. Come posso competere con Milan e Inter senza uno stadio da 70 mila posti, senza 120 skybox moderni, se nei bagni non c’è nemmeno spazio per un antibagno? Non siamo in Africa: siamo a Napoli, la culla della civiltà mediterranea, un ponte verso il futuro”

Foto: sito Napoli