De Laurentiis: “Allegri? Fino a quando non sarà ufficiale non possiamo parlare. Vogliamo crescere”

24/06/2026 | 20:47:18

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai giornalisti così del capitolo allenatore del Napoli: “Siamo l’unica squadra che è andata sempre più su. Dobbiamo restare lì e cercare di migliorare in Europa. Quando annunciamo il prossimo allenatore? Sono appena arrivato da Los Angeles, aspettiamo. Malagò? Con lui non solo il Napoli, ma tutto il calcio italiano deve sacrificarsi, pedalare, azzerare tutto e ricominciare”

foto insta Napoli