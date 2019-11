De Laurentiis a Castel Volturno e il tentativo di disgelo

Una visita annunciata, un tentativo di disgelo. Prendendo spunto dall’eccellente prestazione di Liverpool che ha dato fiducia al Napoli. Ma siccome ora si riparte in campionato, ecco che Aurelio De Laurentiis si è presentato a Castel Volturno per un confronto con la squadra, alla presenza di tutti i dirigenti. E’ chiaro che a questo punto sembra molto complicato fare retromarcia rispetto alla decisione presa sulle multe dopo l’ammutinamento relativo al post Napoli-Salisburgo di Champions. La decisione è presa, per i calciatori sarebbe un passaggio fondamentale (considerata l’entità delle multe), ma il Napoli ha già deciso. Il confronto tuttavia può essere utile per individuare le soluzioni che possano ridare serenità a tutti.

Foto: Twitter Napoli