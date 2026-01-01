De Laurentiis: “2025 entusiasmante, ci impegneremo per fare ancora di più nel 2026”

01/01/2026 | 11:47:45

Il messaggio di auguri di Aurelio De Laurentiis ai tifosi del Napoli: “Cari tifosi e simpatizzanti del Napoli ovunque nel mondo, cari napoletani. Dal profondo del cuore auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un 2026 colmo di gioie e di salute. Che il nostro impegno con il calcio e con il cinema porti divertimento, passione e serenità, soprattutto a chi ha bisogno di sorridere. Il 2025 per noi è stato entusiasmante. Ci impegneremo ancora di più per fare meglio. Non sarà semplice ma ce la metteremo tutta. Buon anno!”

Foto: X De Laurentiis