De Laurenitiis: “Al prossimo allenatore chiedo grande personalità, umiltà ed entusiasmo”

De Laurentiis dagli USA, precisamente Los Angeles, sta già programmando il futuro del Napoli, come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: “Il Napoli sarà, come da sempre, forte, competitivo e attraente. Immagini che qui a San Pedro c’è una comunità di 30.000 tifosi del Napoli. Quando all’Egyptian Theatre di Hollywood è stato proiettato il film dell’ultimo scudetto, le reazioni sono state entusiasmanti. Ecco, a tutti i napoletani dico semplicemente che la nostra squadra resterà dove merita, in alto”. Tema allenatore che continua a tenere banco tra le fila dei partenopei: “Al prossimo allenatore chiedo di avere una grande personalità, umiltà ed entusiasmo. Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla e che se non avesse subito decine di infortuni avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine”. Infine sul rapporto con Conte: “Con Antonio c’è un rapporto di famiglia che resterà intatto nel tempo. Ripeto, la squadra è forte e resta tale”.