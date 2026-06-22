TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

De Laurenitiis: “Al prossimo allenatore chiedo grande personalità, umiltà ed entusiasmo”

22/06/2026 | 11:15:00

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

De Laurentiis dagli USA, precisamente Los Angeles, sta già programmando il futuro del Napoli, come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: “Il Napoli sarà, come da sempre, forte, competitivo e attraente. Immagini che qui a San Pedro c’è una comunità di 30.000 tifosi del Napoli. Quando all’Egyptian Theatre di Hollywood è stato proiettato il film dell’ultimo scudetto, le reazioni sono state entusiasmanti. Ecco, a tutti i napoletani dico semplicemente che la nostra squadra resterà dove merita, in alto”. Tema allenatore che continua a tenere banco tra le fila dei partenopei: “Al prossimo allenatore chiedo di avere una grande personalità, umiltà ed entusiasmo. Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla e che se non avesse subito decine di infortuni avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine”. Infine sul rapporto con Conte: “Con Antonio c’è un rapporto di famiglia che resterà intatto nel tempo. Ripeto, la squadra è forte e resta tale”.

Foto: Instagram Napoli

 