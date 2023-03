De La sugli scontri: “Il casino ve lo fate a casa vostra. Ieri erano come cani sciolti”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa dopo la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza. Convocata d’urgenza per quanto accaduto in città nella giornata di ieri e nella notte. Alcune parole del numero uno del club azzurro: “Devo ringraziare il Prefetto per il valido supporto che io immaginavo dopo essere stato a Francoforte. A destra c’era questa curva che mi ricordava in C, quando ho iniziato il mio percorso, quel tipo di tifo ancestrale. Come se volesse significare qualcosa di diverso dal tifo spontaneo ed educativo. Tutto quello che può essere racchiuso in un confronto tra tifoserie, in realtà è un pretesto per mettere alla prova l’ordine costitutivo. Il casino ve lo fate a casa vostra. Il tifo deve essere sano perché allo stadio deve essere sano. Probabilmente ieri erano fuori come cani sciolti, appresso alle forze dell’ordine e con la scusa di fronteggiarsi con i tedeschi. Io ieri ho visto uno stadio inglese. La politica italiana se n’è sempre lavata le mani. Io sono anni che dico che bisogna prendere la legge inglese e applicarla. Uno pretende che dovrebbe prendere i nostri soldi per degli impianti danneggiati? Non ci pensiamo nemmeno. Lo stadio deve essere un luogo sacro. Non mi permetto di commentare le parole di Ceferin, ma non va dimenticato che il sottoscritto sta rifacendo il Maradona. Alla fine del campionato parlerò della UEFA, perché si rappresenta da solo. Basta pensare a Parigi cosa è successo, il mio capo delegazione stava rischiando la vita”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli