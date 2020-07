De La su Osimhen: “In ritiro con il Napoli? Chi lo sa, il bello del calcio”

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha presentato alla stampa il progetto del nuovo ritiro in Abruzzo. Queste le parole del patron azzurro che si è soffermato su Osimhen, attaccante del Lille vicino al Napoli: “A Castel di Sangro arriverà anche Osimhen? “Chi lo sa, questo è il bello del calcio. Abruzzo? Ho trovato subito una grande intesa con gli organizzatori in Abruzzo, al punto che ho fatto subito un accordo di sei anni. Così andremo per un primo periodo a Dimaro, ma poi ci trasferiremo anche a Castel Di Sangro anche perché lì ho uno stadio vero dove poter invitare il Manchester City o il Paris Saint-Germain. Sono molto contento e felice di aver trovato un’altra famiglia. Inizio del ritiro? Dopo la gara con il Barcellona in programma l’8, dovessimo essere eliminati, daremo 12 giorni di riposo alla squadra quindi ritiro inizierebbe il 20. Nel caso in cui si dovesse passare il turno inizierebbe ovviamente più tardi.”

Foto: profilo twitter Napoli