Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato attraverso il proprio account ufficiale Twitter alla vigilia della trasferta in Salento contro il Lecce: “Spero che i nostri calciatori non si adagino sulla vittoria contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi. Per vincere contro il Lecce bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica”.

Foto: Napoli Twitter