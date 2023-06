De La Fuente: “Abbiamo ottenuto qualcosa di incredibile. Sono stato molto calmo ai rigori”

Dopo la vittoria in finale di Nations League, il commissario tecnico della Spagna Luis De La Fuente ha parlato ai microfoni di TVE: “Abbiamo ottenuto il massimo dai nostri giocatori. Siamo contenti di ciò che abbiamo raccolto. Non ho parole per descrivere quello che provo per loro. Hanno dato un esempio di professionalità a tutto il gruppo di lavoro. I rigori? Sono stato molto calmo. Ho detto loro di calciarli con calma. Loro sono dei campioni per me e se lo sono meritato. Adesso qualche giorno di riposo. Poi le qualificazioni per l’Europeo. Abbiamo ottenuto qualcosa di incredibile”

Foto: Instagram Nazionale spagnola