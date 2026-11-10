De la Fuente: “Yamal out contro la Repubblica Ceca? Poteva giocare, ma lo vogliamo in perfette condizioni con l’Inghilterra”

10/11/2026 | 16:05:14

Lamine Yamal, non nelle condizioni migliori a causa di un colpo subito nell’ultima sfida di Liga contro l’Atletico Madrid, si aggregherà al ritiro della Nazionale spagnola soltanto all’indomani della partita contro la Repubblica Ceca, per prepararsi al meglio in vista dell’Inghilterra. Luis de la Fuente ne ha parlato così all’agenzia EFE: “È stata la cosa giusta da fare. Sicuramente era disposto a giocare e se ci fosse stata un’emergenza, avremmo deciso di schierarlo. Ma non valeva la pena correre rischi. Abbiamo pensato, ovviamente, prima alla sua salute e poi che vogliamo che sia in perfette condizioni per la prossima domenica (contro l’Inghilterra, ndr)”.

Foto: Instagram Yamal