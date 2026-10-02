De La Fuente: “Yamal ogni giorno è sempre più maturo. Ronaldo-Portogallo? Non posso esprimermi”

02/10/2026 | 21:25:59

Il CT della Spagna De La Fuente ha parlato in conferenza stampa: “Yamal? Se viene schierato dall’inizio è perché crediamo che sia il momento in cui possa essere più influente. Ogni giorno è più maturo. È un piacere vederlo. Si vede che è una persona che accetta qualsiasi proposta. Cristiano Ronaldo? Non posso esprimermi al riguardo perché non ho informazioni. Ogni situazione è unica e irripetibile”.

foto x spagna