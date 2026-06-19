De La Fuente: “Yamal? Non ha i 90 minuti, ma un’ora può farla”

19/06/2026 | 20:30:45

La Spagna, dopo il deludente 0-0 contro Capo Verde, è chiamata al riscatto contro l’Arabia Saudita. La domanda che si pongono gli esperti e i tifosi spagnoli, è se Lamine Yamal potrà giocare dall’inizio. La stella del Barcellona ha giocato circa 30 minuti contro Capo Verde, ma è apparto appesantito e in notevole ritardo di condizione. Il CT, Luis de la Fuente non ha ancora sciolto le riserve. In un’intervista a COPE ha spiegato che la scelta dipenderà da molteplici fattori: “Abbiamo un piano, ma una partita può cambiare tutto. Lamine non è pronto per giocare 90 minuti, però è disponibile. Non vogliamo correre rischi. Un’ora potrebbe farla, ma non è giusto rischiarlo di perdere ulteriormente. Abbiamo conquistato un punto nella prima partita e il cammino è ancora lungo. Continueremo a lavorare, sono convinto che tutto andrà come speriamo”.

Foto: Instagram Yamal