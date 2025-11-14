De La Fuente: “Yamal giocherà 15 anni con noi, pensiamo al presente e al futuro”

14/11/2025 | 16:46:06

Il ct della Spagna De La Fuente ha parlato così in conferenza del futuro di Yamal: “La migliore notizia è che gli restano 15 anni con noi. Dobbiamo pensare al presente e al futuro. Il presente è contare sui calciatori che abbiamo. Purtroppo ci saranno infortunati. Nel calcio ci sono sempre infortuni, ma ora ci sono molte partite e un’enorme richiesta fisica che fa sì che tutte le Nazionali abbiano giocatori acciaccati”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola