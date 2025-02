De la Fuente: “Yamal? È un lusso per il campionato spagnolo, ma non dimentichiamo che ha 17 anni”

Il CT della Spagna, Luis de la Fuente, ha parlato di alcuni calciatori spagnoli, soprattutto in vista delle prossime convocazioni. Quese le sue parole alla conferenza presso il campus dell’Università di Granada: “Quest’anno ci saranno sicuramente delle novità visto che si è trattata di un’annata dura in termini di infortuni. La squadra rimane unita e ci sono calciatori di alto livello che bussano alla porta della Nazionale. Raul Asencio e Pau Cubarsì sono due giocatori molto importanti, che crescono ogni giorno. Per i buoni calciatori le porte sono sempre aperte. Isco e Ceballos li teniamo sempre d’occhio, stanno facendo una grande stagione e hanno le stesse possibilità di chiunque altro. Yamal? Lui è in piena fase di crescita, ha 17 anni, non dimentichiamolo. La crescita e lo sviluppo dei giovani devono essere sempre rispettati, indipendentemente dal fatto che segni o meno, il suo livello è molto alto ed è un lusso per il campionato spagnolo”.

FOTO: Instagram Spagna