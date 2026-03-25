De La Fuente: “Yamal? È stato toccato da una bacchetta magica, è speciale”

25/03/2026 | 11:50:01

Il ct della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha concesso un’intervista a DAZN Spagna. Queste le sue parole:

“Yamal? Si trova in un ottimo momento, con uno sviluppo molto positivo. È l’esempio di un giovane completo, colto, rispettoso e con un talento straordinario. Si capisce subito che è stato toccato da una bacchetta magica e che è speciale. L’infortunio di Gavi? L’abbiamo vissuto con grande dolore, come se un membro della famiglia fosse rimasto coinvolto in un incidente. È un giocatore che tutti amiamo”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola