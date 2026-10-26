De La Fuente tecnico dell’anno: “E’ un premio di squadra, non solo individuale”

26/10/2026 | 22:40:08

Il ct della Spagna De La Fuente nominato allenatore dell’anno, le sue parole durante la cerimonia: “E’ un grande onore vincere questo premio, mi congratulo anche con gli altri candidati. Voglio che sappiate che non lo intendo come un premio individuale ma di squadra: i miei giocatori che è un onore allenare, uno staff tecnico che è il migliore del mondo, i miei collaboratori e la federazione. Questo premio non è una meta raggiunta ma una motivazione per migliorare. Diceva Marco Aurelio: ‘Il successo individuale rende visibili, ma il lavoro di squadra rende invincibili'”.

foto x spagna