De La Fuente sull’infortunio di Gavi: “Dal Barcellona nessuna pressione”

Luis De La Fuente ha deciso di dire la verità sull’infortunio di Gavi e il tecnico spagnolo ha assicurato di non aver ricevuto alcuna pressione dal Barça. Le sue parole riportate da Bein Sports:

“Il Barcellona non mi ha chiesto di non fargli giocare la seconda partita. Quando i giocatori sono con noi, pensiamo solo alla Nazionale. Pensavamo che avrebbe giocato solo 45 minuti nella seconda partita, ma Jesús Navas si è infortunato. Abbiamo dato priorità alla salute del giocatore. Tutti i giocatori volevano giocare la seconda partita, e Gavi ancora di più. È molto attivo. L’idea era di fargli giocare la prima partita (contro Cipro) e 45 minuti della seconda. Dopo l’infortunio, gli ho chiesto e mi ha detto che nel primo tempo non c’era nulla. Se avessimo visto un infortunio, lo avremmo ritirato dalla partita”.

“Gavi è una persona fantastica, si fa amare dalla gente e questa leadership se la guadagna con il suo impegno. Gioca molto bene e ha un enorme potenziale calcistico. È un giocatore di squadra fondamentale perché unisce le persone. È una perdita molto importante per noi, sia dal punto di vista personale che calcistico”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola