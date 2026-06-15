De La Fuente: “Siamo stati lenti, Capo Verde in blocco basso per tutta la gara. Yamal non è al top”

15/06/2026 | 20:40:41

La grande delusione di questo inizio di Mondiali è la Spagna, che esce a reti bianche contro la Cenerentola Capo Verde, all’esordio assoluto alla Coppa del Mondo.

Il tecnico iberico, Luis De La Fuente, ai canali della FIFA ha così commentato il risultato: “Insistendo, con la nostra idea, migliorando la finalizzazione miglioreremo. Ci sono partite in cui riesci a creare e produrre tanto, ma non a realizzare. Bisogna migliorare in queste gare. Loro sono molto organizzati, dal primo momento abbiamo visto il blocco basso, l’obiettivo di non farci giocare dentro. Abbiamo fatto fatica anche noi a creare, ci è mancato il giro palla rapido. Quando poi calci tanto e non vuole entrare… abbiamo cercato di scegliere la via più veloce per fare gol, ma forse non è la via giusta”.

Yamal e Nico Williams sono tornati a giocare dopo i rispettivi infortuni… “L’obiettivo è dar minuti a Nico Williams e Lamine Yamal perché poi staranno meglio e serviranno. Ma tutti staranno meglio”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola