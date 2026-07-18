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De La Fuente: “Sarà una finale bella. Yamal? Sta bene, mi aspetto la sua miglior versione. Messi? Un esempio per tutti”

18/07/2026 | 14:00:02

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Il CT della Spagna, Luis De La Fuente, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale.
Le sue parole: “Penso che sia un privilegio essere in finale. Raggiungere una finale di Coppa del Mondo è speciale. Firmerei per arrivare sempre in finale e perderla. Domenica vedremo due grandi nazionali. Secondo me per certi versi simili. Ogni squadra proverà a portare la partita sul proprio territorio ma sono sicuro che il talento prevarrà. L’arbitro sarà lì per supportare tutti i protagonisti, penso che il calcio si mostrerà nella sua massima espressione”.

Il caldo: “Sono teso per le condizioni atmosferiche, perché sono arrivato qui in elicottero e mi riporteranno al ritiro con l’elicottero. A maggio abbiamo fatto una riunione per spiegargli quanto potesse essere peculiare questa Coppa del Mondo per condizioni atmosferiche e ambientali. Ed è per questo che in questo periodo nessuno dei miei si è mai lamentato. Sicuramente ci sono delle stranezze, come le hydration break e gli intervalli di 30 minuti, che oggi sono tali ma tra vent’anni saranno normali”.

Su Yamal: “Lamine sta bene. Domani faremo l’ultimo allenamento e sarà il momento cruciale perché se succede qualcosa non avremo più tempo per recuperare. Messi è un esempio per tutti i giocatori più giovani. Giocare a 39 anni una finale è speciale, ma io sprono sempre Lamine a essere Lamine”.

Come si raggiunge una finale: “Lavorare duro, lavorare duro, lavorare duro. E soprattutto ogni successo non sarebbe possibile senza essere supportati nel modo giusto”.

Su Scaloni: “Scaloni condivide tanti miei principi nel modo di guidare una squadra. Ci sono delle qualità necessarie per guidare grandi squadre come queste. Non siamo così diversi”.
Foto: X Spagna

 